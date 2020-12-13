Нападающий Интера Ромелу Лукаку вложил всю силу для своего гола в ворота Кальяри (3:1).

На последних минутах бельгиец пробежал через пол поля и оказался перед пустыми воротами, поскольку голкипер соперника Краньйо был в чужой штрафной.

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Лукаку приблизился вплотную и мощно пробил, хотя ситуация этого не требовала. Это очень напугало болбоя, который стоял за воротами. К счастью, сетка выдержала, и мальчик остался целым.

Эмоции Лукаку понять можно. Интер минимально проигрывал Кальяри до 77 минуты, но совершил впечатляющий камбек – 1:3.

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