Нападник Інтера Ромелу Лукаку вклав усю силу для свого гола у ворота Кальярі (3:1).

На останніх хвилинах бельгієць пробіг через пів поля і опинився перед порожніми воротами, оскільки голкіпер суперника Краньйо був у чужому штрафному майданчику.

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Лукаку наблизився впритул та потужно пробив, хоча ситуація цього не вимагала. Це дуже налякало болбоя, який стояв за воротами. На щастя, сітка витримала, і хлопчик залишився цілим.

Емоції Лукаку зрозуміти можна. Інтер мінімально програвав Кальярі до 77 хвилини, але здійснив вражаючий камбек – 1:3.

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