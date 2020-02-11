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Болбой выбросил бутсу игрока на трибуны во время матча – футболист жестоко отомстил парню

07:30 253 Читати українською
Болбой выбросил бутсу игрока на трибуны во время матча – футболист жестоко отомстил парню
Хамамми-Лиф – Бизертен / Фото Infosfoot

Скандальный эпизод произошел в одном из матчей чемпионата Туниса.

В тунисском первенстве встречались Хамамм-Лиф – Бизертен. Во время матча у одного из игроков гостей слетела бутса. Болбой подхватил экипировку и выбросил на трибуны.

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Разъяренный футболист не оценил поступка парня и жестко ударил его по ногам. Арбитр мгновенно отреагировал и удалил игрока. Хитрость болбоя сработала, его команда в большинстве сумела дожать соперника и вырвать победу (2:1).

Благодаря победе Хамамм-Лифу удалось обойти Бизертен в турнирной таблице местного чемпионата.

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