Болбой выбросил бутсу игрока на трибуны во время матча – футболист жестоко отомстил парню

Скандальный эпизод произошел в одном из матчей чемпионата Туниса.

В тунисском первенстве встречались Хамамм-Лиф – Бизертен. Во время матча у одного из игроков гостей слетела бутса. Болбой подхватил экипировку и выбросил на трибуны.

Сидибе забыл надеть гетры перед выходом на поле – курьез из АПЛ

Разъяренный футболист не оценил поступка парня и жестко ударил его по ногам. Арбитр мгновенно отреагировал и удалил игрока. Хитрость болбоя сработала, его команда в большинстве сумела дожать соперника и вырвать победу (2:1).

Благодаря победе Хамамм-Лифу удалось обойти Бизертен в турнирной таблице местного чемпионата.

Гармата Маліновського, розкішний міланський трилер, сюрпризи Бундесліги, рятівний Мессі – огляд вікенду