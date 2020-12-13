Чемпионат Италии 2020/21, 11-й тур

Кальяри – Интер – 1:3

Голы: Соттиль, 42 – Барелла, 77, Д'Амброзіо, 84, Лукаку, 90+4

Болонья – Рома – начало в 16:00

Наполи – Сампдория – начало в 16:00

Дженоа – Ювентус – начало в 19:00

Милан – Парма – начало в 21:45

Игровой день в итальянской Серии А открывал поединок Кальяри – Интер. "Нерадзурри" подходили к матчу с отставанием в пять пунктов от своего принципиального соперника и нынешнего лидера первенства Милана, поэтому терять очки с середняком было недопустимо. С первых минут гости выглядели активнее, больше владели мячом и много били по воротам – с 9 ударов 6 попало в створ. Несмотря на это, счет открыли сардинцы – первый опасный момент на 42-й минуте реализовал Соттиль.

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После перерыва Антонио Конте бросил в бой свежие силы и вскоре это принесло свои плоды. На 77-й после навеса с углового Барелла ворвался в штрафную и мощно пробил с лету – 1:1. "Нерадзурри" нашли слабое место противника и за несколько минут, после подачи с еще одного стандарта, Барелла головой направил мяч в сетку. Под занавес встречи еще один положил Лукаку и финальный свисток зафиксировал поражение Кальяри – 1:3.

Эта победа позволила Интеру подняться на вторую строчку турнирной таблицы и сократить отставание от "россонери" до двух очков.

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