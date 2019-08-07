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Интер договорился с Манчестер Юнайтед о трансфере Лукаку – известна сумма

22:11 115 Читати українською
Интер договорился с Манчестер Юнайтед о трансфере Лукаку – известна сумма
Ромелу Лукаку / Фото The Star Online

Нападающий Манчестер Юнайтед Лукаку вскоре должен перейти в Интер.

Итальянский клуб договорился с манкунианцами о трансфере бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, сообщает известный футбольный журналист Джанлука Ди Марцио в своем твиттере.

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Отмечается, что Манчестер Юнайтед получит за форварда 65 млн евро, также Интер может заплатить бонусы в размере 13 млн. Кроме того, клубы договорились о определенном проценте от перепродажи Лукаку.

К слову, бельгиец не принимал участия в предсезонных сборах Манчестер Юнайтед из-за травмы. В последнее время Лукаку тренируется с Андерлехтом.

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