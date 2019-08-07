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Манчестер Юнайтед нашел неожиданную замену Лукаку – манкунианцы готовы заплатить невероятную сумму за звезду Ла Лиги

20:17 206 Читати українською
Манчестер Юнайтед нашел неожиданную замену Лукаку – манкунианцы готовы заплатить невероятную сумму за звезду Ла Лиги
Иньяки Вильямс / Атлетик

Манчестер Юнайтед готовит еще один громкий переход до закрытия трансферного окна в Англии.

Манчестер Юнайтед пытается приобрести нападающего Атлетика Иньяки Вильямса. Переход может состояться уже в ближайшее время, ведь завтра последний день трансферного окна в Англии.

Эвертон попытался подписать игроков Арсенала и Манчестер Юнайтед

Манкунианцы готовы выплатить испанскому клубу клаусулу 25-летнего футболиста, которая составляет 88 млн евро, сообщает El Chiringuito TV.

Манчестер Юнайтед оштрафует Лукаку за пропущенную тренировку

Заметим, что Вильямс, вероятно, станет заменой Лукаку, который не хочет оставаться в Манчестер Юнайтед.

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