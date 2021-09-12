Нападающий Челси Ромелу Лукаку с юмором прокомментировал свое неудачное празднование в матче 4-го тура АПЛ против Астон Виллы.

Во время празднования первого забитого мяча Лукаку решил эффектно проехаться на коленях, однако получилось неудачно – бельгиец почти сразу завалился на газон.

Лукаку забьет больше, чем Роналду, – экс-форвард сборной Англии

"Больше не буду скользить на коленях после вчерашнего празднования...", – написал Ромелу в своем твиттере. Отметим, что Лукаку впервые забил за Челси на Стэмфорд Бридж.

К слову, бельгиец сыграл в 3 матчах за лондонцев после своего возвращения, в которых забил 3 гола.

Манчестер Юнайтед с феерическим возвращением Роналду разгромил Ньюкасл, Челси благодаря дублю Лукаку одолел Астон Виллу

No more sliding on my knees after yesterday’s celebration… — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) September 12, 2021