Лукаку отказался от популярного празднования из-за курьезной причины
Нападающий Челси Ромелу Лукаку с юмором прокомментировал свое неудачное празднование в матче 4-го тура АПЛ против Астон Виллы.
Во время празднования первого забитого мяча Лукаку решил эффектно проехаться на коленях, однако получилось неудачно – бельгиец почти сразу завалился на газон.
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"Больше не буду скользить на коленях после вчерашнего празднования...", – написал Ромелу в своем твиттере. Отметим, что Лукаку впервые забил за Челси на Стэмфорд Бридж.
К слову, бельгиец сыграл в 3 матчах за лондонцев после своего возвращения, в которых забил 3 гола.
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