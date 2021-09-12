Нападник Челсі Ромелу Лукаку із гумором прокоментував своє невдале святкування у матчі 4-го туру АПЛ проти Астон Вілли.

Під час святкування першого забитого м'яча Лукаку вирішив ефектно проїхатись на колінах, проте вийшло невдало – бельгієць майже одразу завалився на газон.

Лукаку заб'є більше, ніж Роналду, – екс-форвард збірної Англії

"Більше не буду ковзати на колінах після вчорашнього святкування... ", – написав Ромелу в своєму твіттері. Зазначимо, що Лукаку вперше забив за Челсі на Стемфорд Брідж.

До слова, бельгієць відіграв у 3 матчах за лондонців після свого повернення, у яких забив 3 голи.

Манчестер Юнайтед з феєричним поверненням Роналду розгромив Ньюкасл, Челсі завдяки дублю Лукаку здолав Астон Віллу

No more sliding on my knees after yesterday’s celebration… — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) September 12, 2021