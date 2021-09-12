Лукаку відмовився від популярного святкування через курйозну причину
16:38 - Читать на русском
Нападник Челсі Ромелу Лукаку із гумором прокоментував своє невдале святкування у матчі 4-го туру АПЛ проти Астон Вілли.
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Під час святкування першого забитого м'яча Лукаку вирішив ефектно проїхатись на колінах, проте вийшло невдало – бельгієць майже одразу завалився на газон.
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"Більше не буду ковзати на колінах після вчорашнього святкування... ", – написав Ромелу в своєму твіттері. Зазначимо, що Лукаку вперше забив за Челсі на Стемфорд Брідж.
До слова, бельгієць відіграв у 3 матчах за лондонців після свого повернення, у яких забив 3 голи.
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