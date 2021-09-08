"Если посмотреть на Челси и голы, которые они забивают, то, думаю, многие из них забьет Лукаку. Мы знаем, насколько хорош Роналду, но в дело вмешаются Гринвуд, Фернандеш, Рашфорд и Кавани. Знаете, что я имею в виду? Некоторые из них могут даже не играть. Лукаку, если он в форме, будет играть.

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Теоретически, Роналду может не играть каждый матч в старте, потому что у них много игр. Посмотрите на Лукаку – Челси купил его, чтобы он играл. Как по мне, центральный нападающий был недостающим элементом мозаики для Челси.

Слушайте, я знаю, что Роналду забьет свои голы, я в этом не сомневаюсь, но я ставлю на Лукаку. Он уже ведет 1:0", – приводит слова Бента Manchester Evening News.

Напомним, Лукаку и Роналду вернулись в АПЛ из Серии А – бельгиец присоединился к Челси за 110 млн евро, а Криштиану совершил камбэк в МЮ за гораздо более скромную сумму. Ромелу уже открыл счет своим голам за лондонцев, поразив ворота Арсенала.

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