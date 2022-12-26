"Теперь у нас еще один травмированный игрок. Мы играем против команды, не имеющей международных обязательств. На каком-то этапе это нас "поймает". Они заставляют нас играть. У нас есть еще два кубковых матча. Играем против команд, матчи которых отложили раньше. Это не может быть правильным путем.

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У нас слишком мало ротации. Пять замен были изобретены из-за коронавируса. В Европе есть зимний перерыв, а мы играем и перекладываем всю тяжесть на плечи игроков. Они заставляют нас играть все время, даже если у нас есть инфицированные. У нас есть новые травмы, и это не остановится. Люди в офисах принимают эти решения.

Сегодня снова пришлось действовать несправедливо. Лукаку провел отличную игру, но он был не готов, даже если хотел выйти. Десять дней он пролежал в постели с гриппом. Сегодня он изменил правила игры. Я очень поражен ребятами, но в то же время озабочен.

В среду будет очередное обсуждение ситуации, но нас ничего не спрашивают. Если мы скажем, что хотим что-либо изменить, то это невозможно. Мы боремся, вынужденно давим на наших игроков. Я с максимальным уважением отношусь к тому, что парни сделали сегодня", – цитирует Тухеля ВВС.

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