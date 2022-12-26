Лондонцы пропустили первыми, рискуя третий раз подряд потерять очки. Рис Джеймс неудачно подставил голову под сильный кросс с фланга и срезал мяч в свои ворота. Челси отыгрался под занавес тайма благодаря пенальти – Жоржиньо пробил четко.

Челси с пенальтийным рекордом Жоржинью одолел Астон Виллу, Ярмоленко не спас Вест Хэм от стыда с Саутгемптоном

Подопечные Тухеля смогли завершить камбек после перерыва. Героем "синих" стал Ромелу Лукаку, который сначала забил сам, а затем забегом мустанга заставил защитников Виллы еще раз "привозить" пенальти. Жоржиньо снова не промахнулся – 1:3.