Пенальтийный камбек в видеообзоре матча Астон Вилла – Челси – 1:3
22:53 - Читати українською
Челси дожал Астон Виллу в матче 19-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и главные моменты игры.
завершено
Жоржиньо 34’
Ромелу Лукаку 56’
Жоржиньо 90+3’
34’ Жоржиньо
56’ Ромелу Лукаку
90+3’ Жоржиньо
Лондонцы пропустили первыми, рискуя третий раз подряд потерять очки. Рис Джеймс неудачно подставил голову под сильный кросс с фланга и срезал мяч в свои ворота. Челси отыгрался под занавес тайма благодаря пенальти – Жоржиньо пробил четко.
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Подопечные Тухеля смогли завершить камбек после перерыва. Героем "синих" стал Ромелу Лукаку, который сначала забил сам, а затем забегом мустанга заставил защитников Виллы еще раз "привозить" пенальти. Жоржиньо снова не промахнулся – 1:3.
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