"Тепер у нас ще один травмований гравець. Ми граємо проти команди, яка не має міжнародних зобов'язань. На якомусь етапі це нас "упіймає". Вони змушують нас грати. Ми маємо ще два кубкові матчі. Граємо проти команд, матчі яких відклали раніше. Це не може бути правильним шляхом.

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У нас надто мало ротації. П'ять замін було винайдено через коронавірус. У Європі є зимова перерва, а ми граємо та перекладаємо весь тягар на плечі гравців. Вони змушують нас грати весь час, навіть якщо ми маємо інфікованих. Ми маємо нові травми, і це не зупиниться. Люди у офісах ухвалюють ці рішення.

Сьогодні знову довелося діяти несправедливо. Лукаку провів чудову гру, але він був не готовий, навіть якщо хотів вийти. Десять днів він пролежав у ліжку з грипом. Сьогодні він змінив правила гри. Я дуже вражений хлопцями, але водночас стурбований.

У середу буде чергове обговорення ситуації, але нас нічого не питають. Якщо ми скажемо, що хочемо щось змінити, то це неможливо. Ми боремося, вимушено тиснемо на наших гравців. Я з максимальною повагою ставлюся до того, що хлопці зробили сьогодні", – цитує Тухеля ВВС.

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