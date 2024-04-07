Лига 1, 28 тур

Ланс – Гавр – 1:1

Голы: Франковски, 58 – Сабби, 78 (пен)

ПСЖ – Клермон – 1:1

Гол: Рамус, 86 – Кейта, 32

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Ланс до сих пор не потерял надежду добыть путевку в Лигу чемпионов. В текущем туре "красно-золотые" имели хорошую возможность взять три очка, поскольку к ним в гости пожаловал Гавр, который расположился в двух очках от зоны вылета. Впрочем, команда Франка Эса привезла в свои ворота пенальти и довольствовалась лишь ничьей.

В главном матче дня ПСЖ принимал Клермон. На матч против аутсайдера Лиги 1 Луис Энрике выставил экспериментальный состав, оставив в запасе Хакими, Мбаппе, Витиньо, Доннарумму и Дембеле. Взамен испанец выпустил нескольких молодых игроков – Заге и Маюлу. Без основных звезд ПСЖ пропустил первым. Кейта на 32 минуте вывел Клермон вперед. Маюлу смог восстановить равновесие на последних секундах первого тайма, но VAR разглядел нарушение правил в атаке.

После перерыва Луис Энрике выпустил на поле Килиана Мбаппе, который 300-й раз появился в футболке парижан во всех турнирах. К слову, для Маркиньоса этот матч стал 435-м в составе ПСЖ. Несмотря на то, что хозяева имели преимущество во владении и создали больше моментов, забить не удавалось длительное время. Лишь на 86 минуте Рамуш сравнял цифры на табло, забив с передачи Мбаппе, который создал для партнера прекрасный момент, отдав элегантный пас. До финального свистка счет не изменился. В итоге ничья 1:1.

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