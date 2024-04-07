Ліга 1, 28 тур

Ланс – Гавр – 1:1

Голи: Франковскі, 58 – Саббі, 78 (пен)

ПСЖ – Клермон – 1:1

Гол: Рамус, 86 – Кейта, 32

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Ланс досі не втратив надію здобути путівку в Лігу чемпіонів. У поточному турі "червоно-золоті" мали гарну можливість взяти три очки, оскільки до них в гості завітав Гавр, який розташувався у двох очках від зони вильоту. Утім, команда Франка Еса привезла у свої ворота пенальті і задовольнилася лише нічиєю.

У головному матчі дня ПСЖ приймав Клермон. На матч проти аутсайдера Ліги 1 Луїс Енріке виставив експериментальний склад, залишивши в запасі Хакімі, Мбаппе, Вітінью, Доннарумму та Дембеле. Натомість іспанець випустив кількох молодих гравців – Заге і Маюлу. Без основних зірок ПСЖ пропустив першим. Кейта на 32 хвилині вивів Клермон вперед. Маюлу зміг поновити рівновагу на останніх секундах першого тайму, але VAR розгледів порушення правил в атаці.

По перерві Луїс Енріке випустив на поле Кіліана Мбаппе, який 300-й раз з'явився у футболці парижан у всіх турнірах. До слова, для Маркіньоса цей матч став 435-м у складі ПСЖ. Попри те, що господарі мали перевагу у володінні та створили більше моментів, забити не вдавалося тривалий час. Лише на 86 хвилині Рамуш зрівняв цифри на табло, забивши з передачі Мбаппе, який створив для партнера прекрасний момент, віддавши елегантний пас. До фінального свистка рахунок не змінився. У підсумку нічия 1:1.

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