Луис Адриано официально стал игроком Палмейраса

Нападающий Луис Адриано продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.

Палмейрас на своем официальном сайте объявил о переходе форварда московского Спартака Луиса Адриано.

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Футболист разорвал с российским клубом контракт, который действовал до лета 2020 года. Соглашение нападающего с Палмейрасом будет действовать до лета 2023 года.

32-летний Адриано выступал за Спартак с января 2017 года. Ранее он играл за Интернасьональ, Шахтер и Милан.

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