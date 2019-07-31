Луїс Адріано офіційно став гравцем Палмейраса

Нападник Луїс Адріано продовжить кар'єру в чемпіонаті Бразилії.

Палмейрас на своєму офіційному сайті оголосив про перехід форварда московського Спартака Луїса Адріано.

"Дебіл, який дратує усіх": Кононов має величезні проблеми у Спартаку – екс-наставнику Карпат погрожують розправою

Футболіст розірвав з російським клубом контракт, який діяв до літа 2020 року. Угода нападника з Палмейрасом буде діяти до літа 2023 року.

32-річний Адріано виступав за Спартак з січня 2017 року. Раніше він грав за Інтернасьйональ, Шахтар і Мілан.

"Луческу – хитрий жук. Сильний тренер, але як людина – пі-і-і-і-і": екс-наставник Шахтаря – між ангелом і демоном