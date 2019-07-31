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Луїс Адріано офіційно став гравцем Палмейраса

06:30 820 Читать на русском
Луїс Адріано офіційно став гравцем Палмейраса
Луїс Адріано / фото із соцмереж

Нападник Луїс Адріано продовжить кар'єру в чемпіонаті Бразилії.

Палмейрас на своєму офіційному сайті оголосив про перехід форварда московського Спартака Луїса Адріано.

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Футболіст розірвав з російським клубом контракт, який діяв до літа 2020 року. Угода нападника з Палмейрасом буде діяти до літа 2023 року.

32-річний Адріано виступав за Спартак з січня 2017 року. Раніше він грав за Інтернасьйональ, Шахтар і Мілан.

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