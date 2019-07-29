"Луческу – хитрий жук. Сильний тренер, але як людина – пі-і-і-і-і": екс-наставник Шахтаря – між ангелом і демоном

Найуспішніший тренер в історії Шахтаря Мірча Луческу святкує День народження. "Футбол 24" пропонує характеристику 8-разового чемпіона України від його соратників та опонентів. Румунський спеціаліст – воістину суперечлива персона!

Андрій Пятов: Що запам'яталося із фіналу Кубка УЄФА в Стамбулі? Напевно, перерва. Чому? Таким спокійним я Луческу раніше ніколи не бачив. Знаючи, який він завжди емоційний, та ще й з урахуванням того, що я в першому таймі припустився помилки, яка призвела до гола в наші ворота, очікував від нього трохи іншої реакції. Він говорив спокійним і впевненим голосом, і ось це у мене назавжди залишилося в пам'яті. Думаю, його спокій і впевненість передалися і команді.

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Євген Селезньов: Коли Луческу побачив матч із Бешикташем, набрав мене по телефону і сказав, що наразі я найкращий нападник у Туреччині. Я йому подякував, він дійсно мені багато дав. Хоча в Шахтарі, можливо, я неправильно поводився, були моменти. Вдячний йому, що він дав мені багато в плані голови у футболі, він – дуже мудрий тренер, великий тренер.

Андрій Воробей: Його бразильці поводилися непрофесійно, некрасиво і на тренуваннях, і за межами. Ми ображались, але їх критикувати нам забороняли, не можна було проти них грати жорстко. Треба було їх я не знаю, куди цілувати. Трохи зачепив, усе – Луческу починає кричати на тебе.

Руслан Фомін: Я зіграв не так вже й багато матчів при містері Луческу. Але, яким би він не був суворим до футболістів, особливо – до українців, він усім давав шанс. Ти міг сидіти у запасі кілька матчів, але потім Луческу відчував момент і випускав тебе на поле. Якщо не зраджує пам’ять, я навіть три матчі поспіль провів у стартовому складі. Щоправда, для українських гравців ціна помилки була дуже високою. Тренер міг після цього посадити тебе на трибуну – на місяць-два.

Богдан Шуст: Луческу настільки зарядив своїми словами і довірою! Каже: "У моїх командах були молоді воротарі, яким я довіряв. Ти не станеш винятком, якщо будеш добре працювати". Я одразу відчув впевненість у своїх силах. Вдячний йому за те, що отримав можливість розвиватися.

Андрій Пятов: Ахметов робив щедрі подарунки не тільки легіонерам. Наскільки я знаю, це була ініціатива Мірчі Луческу. На ресторан вистачало.

Джуліус Агахова: У Луческу були жорсткі методи керівництва. Він міг позбавити деяких гравців премії, сказавши, що вони виступили недостатньо добре. У команді виникало багато напружених ситуацій, але ми робили вигляд, що все окей, однак розбіжностей однаково вистачало. Його група гравців не давала нам пас, але коли грав їхній футболіст, то ситуація відразу змінювалася. Навіть якщо він не робив забігання, все одно отримував м'яч.

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В'ячеслав Шевчук: Луческу – великий професіонал, він був мотивований на роботу щодня. Постійно чинив великий тиск на гравців. Часто футболісти розслабляються і знижують до себе вимоги. Він цього не дозволяв. А щодо його помилок... Не знаю, мені складно відповісти.

Андрій Воробей: Луческу попросив старожилів провчити бразильців, які зовсім знахабніли, порушують режим. Ну, Тимощук прийняв жорстко одного і ми теж не поступались у боротьбі. А на тренування прийшов Рінат Леонідович. І тут Луческу починає показовий виступ. Бігає, кричить "що ви робите?!". Перед президентом, що ми такі погані, не даємо розкритись таланту бразильців.

Ми з Тимохою стоїмо, дивимось. Ти ж сам нам казав. Президент потім теж підійшов на бесіду (у тренувальний процес не втручався): "Навіщо ви їх рухаєте, хлопці?" І ми такі ні там, ні тут. Як Яремченко казав: мов гівно в ополонці. Луческу – хитрий жук був. Як тренер – сильний, але як людина – пі-і-і-і-і... Луческу 2 роки боровся проти ліміту. Слава Богу, ввели. Що б це було? Був би Шахтар повністю бразильським. Чемпіонат би грали 4-5 українців, а в єврокубках – жодного.

Крістіано Лукареллі: Луческу – великий тренер. Він може навчити та підняти рівень гравця, навчити його футболу. Він передавав спокій команді. Проти нашої команди будь-який суперник оборонявся у повному складі. Шахтар був найсильнішою командою. Українцям довіряли захист, а за атаку відповідали бразильці та я.

Бернард: У мене були три дуже важких роки з Луческу, з тренером, який не давав мені шансу. Мого трансферу в Шахтар хотів не тренер, а президент, і це було проблемою. Справи пішли краще, коли в Шахтар прийшов Паулу Фонсека.

Ігор Циганик: Свого часу дуже молодого Салаха пропонували Шахтарю. Тоді Луческу сказав: "Ну який великий футболіст може бути в Єгипті?".

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Ніколас Ломбертс: У мене не найкращі стосунки з Луческу, тому я не можу бути об'єктивним. Він погано до мене ставився – я теж не можу сказати про нього нічого хорошого. Найгірший тренер Зеніта.

Аксель Вітсель: Гравці Зеніта скаржилися на занадто великі навантаження? Ну, тренування реально були дуже важкими... Напевно, найважчими в моїй кар'єрі. Луческу – трішки олдскульний тренер, сильно ганяв нас.

Луїс Адріано: Луческу був мені батьком, тренером та другом. Я приїхав в Шахтар зовсім молодим, і він допомагав мені у всьому. Він вчив мене не тільки грати у футбол, а й бути чоловіком, спілкуватися з людьми. Я вдячний йому за це. Вдячний за все, що у мене сьогодні є.

Стіпе Плетікоса: Гра з Легією, кваліфікація Ліги чемпіонів. У списку основних воротарів на базі – Лаштувка і Плетікоса. Гра о 20:45. Збори перед грою о 17:00. Лаштувка заходить і каже, що не зможе зіграти – проблеми зі спиною. Що робить Луческу? Терміново викликає з дому Дмитра Шуткова і ставить його в ворота, а я залишаюся в запасі. Без пояснень! Де логіка, якщо я спочатку в запасі, а Шутков – поза заявкою на матч?!

Максим Калініченко: Поведінка Луческу – це його методика. Розмови про те, що не той суддя, матч призначили не в той час, траву не полили, поле не підготували і так далі. Колосальний тиск на всіх навколо. Давним-давно знаю Луческу і його методи роботи, проти його команд я награвся вдосталь. Ми його не демонізуємо, він сам себе готовий виставляти таким. Для того, щоб відводити розмови про команду. Він готовий до того, щоб говорили, який він ненависник суддів і регламенту, але не чіпали команду.

Олег Лужний: Мені Луческу не подобався, як людина. Він увесь час скиглив: "нам пенальті ставлять", "на нас судді тиснуть". Моментами команда грала погано, але в нього крайніми завжди були арбітри. У Зеніті те саме – почав гнати, що Спартак хочуть зробити чемпіоном, а його команді не дають грати.

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Дмитро Джулай: Кожен матч проти команди Луческу – це як заплив у басейні з лайном, важко не вимазатися.

Юрій Сьомін: Я з великою повагою ставлюся до Луческу. Це тренер, з яким ми дуже багато воювали в чемпіонаті України – з його Шахтарем. Але ми залишилися в добрих стосунках, дружніх. Я з великою повагою ставлюся до нього.

Хосеп Гвардіола: Луческу – один із найкращих тренерів світу. Ставлюся до нього з величезним респектом.

Сергій Гринь: Я перебував там півроку, травми мене переслідували. Не знаю, чому так. Можливо, через серйозні навантаження. Просто таких тренувань, як у Луческу я ніколи не бачив. Бігова робота в основному. Інтенсивність колосальна просто. Доходило до того, що, навіть, важко було в туалет сходити. Божевільні навантаження.

Леонід Буряк: Формат чемпіонату України викликає лише сміх. Не розумію, чому футбольні чиновники прирівняли величезну Україну до карликових країн, де виступають 12 клубів. Ми ж не Люксембург, не Ліхтенштейн і не Сан-Марино. Невже не можна було знайти 16 чи 14 клубів і грати за класичним форматом? Мірча Луческу вигадав такий формат і втік. А ми мучимося. Це абсурд.

Дмитро Селюк: Чому на мене ображався Луческу? Зараз він почав пороти всяку маячню, говорити, що виганяв мене з готелю. Напевно, все-таки вік дає про себе знати. Коли в Україні почалися проблеми на сході, агент Кіа Джурабчян умовляв бразильців втекти з Шахтаря. На цьому тлі у них з Луческу виник конфлікт. Зі мною Містер бачився в готелі, коли я сидів з Мхітаряном. Він підійшов, привітався з нами і пішов. Ось і все, не потрібно вірити всьому, що говорить Луческу. Я думаю, йому здалося, що він воював зі мною, а не з Кіа. Просто дві ситуації переплелися.

Олег Блохін: Я що, повинен Луческу обговорювати? Були Трапаттоні, Саккі, Капелло – дуже багато було тренерів, список можна складати і так, і так. Думаю, що на 6-му або 8-му місці в топ-списку Лобановський заслужив перебувати. А на якому Луческу повинен бути? Нехай поставить собі пам'ятник і скаже: "Я такий Бог, виграв усе і все добре".

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Дмитро Селюк: Вважаю, що Луческу вже все, що міг, дав футболу, більше він нічого не зможе досягти. Ахметов ніколи б не відпустив тренера, який зміг би ще принести користь Шахтарю. Луческу багато чого досяг в донецькому клубі, заробив величезні гроші і міг би просто красиво закінчити тренерську кар'єру в будь-якій збірній. Я не можу собі уявити, щоб Алекс Фергюсон, який скільки років пропрацював в МЮ, взяв і перейшов в Фулхем або ПСЖ.

Даріо Срна: Я читав інтерв'ю, де він сказав, що разом з президентом зробив цей клуб. Це правда. Допомогли футболісти. Але повірте, що такого професіонала, як Луческу, я ніколи в житті не бачив і не побачу. Неважливий вік. Був період, коли з ним було важко працювати. Тому що він хотів завжди і вимагав більше, більше, більше. Завжди критикував. Але ось ця критика, ти відчував тоді, що вона негативна. Але без неї ніхто б не став великим футболістом. Запитайте Фернандінью, Вілліана, Дугласа, Жадсона. Всіх. І всі можуть сказати: "Обрігадо, Містере. Дякую, Містере. Сенк’ю, Містере". Для мене він дуже-дуже велика людина і тренер.

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