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Лугано – Динамо: киевляне впервые не забили под руководством Михайличенко

06:00 63 Читати українською
Лугано – Динамо: киевляне впервые не забили под руководством Михайличенко
Лугано – Динамо – 0:0 / Футбол 24

Киевское Динамо расписало безголевую ничью в матче 2-го тура Лиги Европы против Лугано.

 

Киевляне впервые не забили после возвращения Алексея Михайличенко на пост главного тренера, сообщает Tribuna.

Лугано – Динамо: послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

Интересно, что до этого Динамо 7 матчей подряд отмечалось голами, забив суммарно 13 мячей. Также киевский клуб продлил серию без пропущенных голов до 5 матчей во всех турнирах.

Напомним, Динамо не смогло обыграть Лугано на выезде в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы (0:0).

Динамо расписало ничью с Лугано в выездном матче Лиги Европы

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Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Лугано - Динамо Киев
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