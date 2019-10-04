Лугано – Динамо: киевляне впервые не забили под руководством Михайличенко

Киевское Динамо расписало безголевую ничью в матче 2-го тура Лиги Европы против Лугано.

Киевляне впервые не забили после возвращения Алексея Михайличенко на пост главного тренера, сообщает Tribuna.

Лугано – Динамо: послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

Интересно, что до этого Динамо 7 матчей подряд отмечалось голами, забив суммарно 13 мячей. Также киевский клуб продлил серию без пропущенных голов до 5 матчей во всех турнирах.

Напомним, Динамо не смогло обыграть Лугано на выезде в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы (0:0).

Динамо расписало ничью с Лугано в выездном матче Лиги Европы