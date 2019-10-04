Лугано – Динамо: кияни вперше не забили при Михайличенку

Київське Динамо розписало безгольову нічию в матчі 2-го туру Ліги Європи проти Лугано.

Кияни вперше не забило після повернення Олексія Михайличенка на посаду головного тренера, повідомляє Tribuna.

Лугано – Динамо: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

Цікаво, що до цього Динамо 7 матчів поспіль відзначалося голами, забивши сумарно 13 м'ячів. Також київський клуб продовжив серію без пропущених голів до 5 матчів у всіх турнірах.

Нагадаємо, Динамо не змогло обіграти Лугано на виїзді у матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи (0:0).

Динамо розписало нічию з Лугано у виїзному матчі Ліги Європи