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Лугано – Динамо: кияни вперше не забили при Михайличенку

06:00 140 Читать на русском
Лугано – Динамо: кияни вперше не забили при Михайличенку
Лугано – Динамо – 0:0 / Футбол 24

Київське Динамо розписало безгольову нічию в матчі 2-го туру Ліги Європи проти Лугано.

 

Кияни вперше не забило після повернення Олексія Михайличенка на посаду головного тренера, повідомляє Tribuna.

Лугано – Динамо: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

Цікаво, що до цього Динамо 7 матчів поспіль відзначалося голами, забивши сумарно 13 м'ячів. Також київський клуб продовжив серію без пропущених голів до 5 матчів у всіх турнірах.

Нагадаємо, Динамо не змогло обіграти Лугано на виїзді у матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи (0:0).

Динамо розписало нічию з Лугано у виїзному матчі Ліги Європи

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Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Ліга Європи Динамо Динамо Лугано - Динамо
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