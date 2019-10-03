Динамо расписало ничью с Лугано в выездном матче Лиги Европы

В рамках матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы Лугано и Динамо голов не забивали.

Обе команды не удивили стартовыми составами, за исключением одного момента. На всех ресурсах (в том числе и на сайте УЕФА) в основе давали Бойко, но первые минуты показали, что на воротах Динамо стоит Бущан. Решение по ротации голкиперов было принято на предматчевой разминке, когда Денис выпрыгнул за верховым мячом и при падении подвернул ногу. Позже камеры поймали хромающего голкипера на трибунах.

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Лугано активно начал поединок, сразу кинувшись в атаку и уже на 15-й секунде нанеся первый удар по воротам – это Аратори пробил из-за пределов штрафной значительно выше ворот. Киевляне оказались немного не готовы к стартовому натиску швейцарцев, допуская огромное количество брака и ничем не угрожая сопернику. За это "бело-синих" могли болезненно наказать: на 9-й минуте Аратори ворвался на левый край штрафной и покатил мяч низом (без проблем для голкипера), а на 10-й выстрел Герндта с той же точки пришлось парировать – а на добивании оказался Карлиньйос, который завис над Миколенко и головой пробил в перекладину.

Впрочем, в следующие 20 минут динамовцам удалось остудить пыл Лугано, хотя и самим создать что-то опасное подопечным Алексея Михайличенко не удавалось. В этот период вице-чемпионы Украины смогли провести только несколько неплохих подходов, в которых особенно выделялся Цыганков, но в целом этот отрезок встречи не заслуживал внимания болельщиков на трибунах. Правда, их там почти и не было – матч проходил на стадионе в Сенкт-Галлене, в 400 км от дома Лугано.

Последняя треть первого тайма откровенно порадовала, хотя начиналось всё просто катастрофически. Так, на 32-й минуте Аратори получил диагональ на левый фланг, сместился в центр на линию штрафной и мощно пробил в дальнюю девятку – Бущан парировал! Впрочем, на этот удар киевляне сразу ответили моментом Жерсона, который убрал защитника и пробил метров с 15-ти мимо правого угла ворот. На 35-й же швейцарцы сами подарили Динамо шанс отличиться: голкипер Бауманн выполнил неуклюжую передачу, защитник ещё хуже её обработал, а Сидорчук налетел на него и выбил мяч на Жерсона – тот же вылетел один на один с вратарём, но переиграть его в ближнем бою не сумел!

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После этого наступила фаза затяжного давления "бело-синих" без обострения. Впрочем, перед самым свистком на перерыв подопечные Алексея Михайличенко могли открыть счёт: Цыганков отбросил мяч на линию полукруга перед штрафной под удар Сидорчуку, а тот классно пробил в правый нижний угол – Бауманн парировал. В конце концов, отдыхать команды пошли без голов.

После перерыва Динамо продолжило давление на ворота Лугано, добавив к активности моменты. Так, уже на 47-й минуте Шабанов замкнул подачу со штрафного (точно в руки голкиперу), а на 53-й Цыганков пробил головой с линии вратарской – над перекладиной! За минуту до этого по воротам метров с 20-ти стрелял Кендзёра, а через 10 минут после этого эпизода Родригес мощно пробил с отскока – и снова выше! Жерсон на 67-й повторил свою попытку с дальней дистанции, но и на этот раз мяч отправился на верхние ряды пустых трибун. Лугано почти не огрызался.

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Алексей Михайличенко не выдержал, сняв Жерсона и бросив в бой Беседина. Тренер соперника также без дела не сидел, подняв в матч Куштодио и Дальмонте, но никакого усиления в игре швейцарцы не получили. Динамо же продолжало давить, но создать железобетонный голевой момент никак не удавалось – киевляне имели лишь несколько подходов, а также два удара Вербича с линии штрафной на 71-й и 76-й минутах. Первый пролетел слишком высоко, а вот второй просвистел рядом с правой штангой. Также на 77-й в штрафной падал Цыганков, но арбитр не заметил никакого нарушения правил.

Эндшпиль поединка был открыт мощным ударом Шепелева метров с 25-ти точно под правую штангу, но от верного гола Лугано спас прекрасный сейв Бауманна. Лугано огрызнулся дальним выстрелом Холендера с полоборота, но получилось неточно. Алексей Михайличенко после этого эпизода решил выпустить на поле Гармаша, а потом ещё и де Пену, но особого усиления их выход не принёс.

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Швейцарцы же на 87-й минуте едва не шокировали Динамо штрафным, подачу с которого головой замкнул Марич – перекладина спасла киевлян! Далее ещё и добивание прошло, однако Бущан легко поймал мяч.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Киевляне набрали 4 очка и опустились на вторую позицию в турнирной таблице группы В, уступая Копенгагену по дополнительным показателям. Лугано, имея 1 зачётный балл в активе, идёт на последней строчке.

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