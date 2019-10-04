Лугано – Динамо: послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал нулевую ничью с Лугано во втором туре группового этапа Лиги Европы.

"Динамо потеряло два очка или упустило одно? Мне кажется, что мы все же потеряли очки. Не показали в атаке все, что могли. Наверное, на то есть причины. В действиях команды было достаточно много брака. Думаю, причина в том, что футболистам не хватило сил.

Не хватало качества впереди. Качество – это подготовленные передачи, подготовленные удары. Мы делали кучу ошибок, теряли моменты. Команда старалась двигаться и играть в свой футбол, а в заключительной стадии не реализовывала шансы.

Лига Европы: Хетафе обыграл Краснодар, Мальме и Копенгаген разошлись миром

Даже при такой игре Динамо провело весь второй тайм на чужой половине. Впрочем, этого, конечно, мало – нужно больше атаковать, больше угрожать воротам.

Бойко получил травму на разминке – подвернул лодыжку.

Мы посмотрели много игр Лугано, знали их потенциал. Нас ничего не удивило. У них вышли два новых футболиста, но принципы игры соперника нам были известны – они всегда были сильны на стандартах. Все было прогнозируемо.

Динамо расписало ничью с Лугано в выездном матче Лиги Европы

Насколько понравился Родригес в роли центрфорварда? Сегодня многие сыграл не совсем так, как нам бы хотелось. Оценить Родригеса сразу после игры не могу, нужно посмотреть эпизоды, проанализировать. Он старался, хорошо двигался, работал на команду. К сожалению, своими моментами должным образом не распорядился. В целом мы надеемся, что он и другие футболисты в дальнейшем будут выглядеть лучше", – подытожил Михайличенко.