Контракт Хуммельса со "шмелями" рассчитан до конца июня 2024 года, и защитник не намерен его продлевать. Об этом информирует Bild. Сообщается, что Матс уверен в том, что он больше не выдерживает темп современного футбола, а потому не хочет упустить подходящий момент для завершения карьеры.

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Последние решения тренера Боруссии Эдина Терзича также склоняют Матса к завершении карьеры. В последние недели наставник команды усадил Хуммельса на скамейку запасных, предпочитая ему Нико Шлоттербека и Никласа Зюле, несмотря на то, что Хуммельс является одним из лучших (если не лучшим) защитников Дортмунда в этом сезоне.

Хуммельс выступает за BVB с 2019 года. В нынешнем сезоне Матс провёл за Боруссию 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.

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