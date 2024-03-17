В матче 26-го тура чемпионата Германии Айнтрахт на выезде проиграл Боруссии Д (1:3). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Закрывал 26-й тур Бундеслиги центральный поединок между дортмундской Боруссией и Айнтрахтом. "Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о принципиальной дуэли между соседями по турнирной таблице с ключевым персонажем – Марио Гетце, который сумел огорчить родную команду.

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Боруссия на неделе переиграла ПСВ (2:0) и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Айнтрахт с еврокубками попрощался раньше, вылетев на стадии 1/16 финала Лиги конференций от Унион Сент-Жилуаза.

Уже на 7-й минуте Боруссия могла выходить вперед после удара Ройса со штрафного – мяч пролетел мимо правой стойки. Впоследствии Маатсен опасно стрелял из-за пределов штрафной, но пробил над перекладиной.

Несмотря на мощные атаки "шмелей", первыми забили гости. Мармуш подхватил мяч в центре поля после длинной передачи, воспользовавшись ошибкой Шлоттербека, вышел один на один, но пробить Майера не смог. Зато первым на добивание успел Гетце, закрутив в дальний угол. Марио не праздновал взятие ворот, отдав дань уважения родной команде, которая сделала из него футболиста мирового уровня.

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На 18-й минуте Фюлькруг уже видел сферу в сетке Айнтрахта, но Пачо в последний момент успел выбить круглого из пустых ворот.

В середине тайма Мален получил заброс на правый фланг со своей половины поля, прорвался в штрафную и прострелил. Мяч предательски обошел всех защитников и прилетел на дальнюю стойку, где одиноко стоял Адейеми. Карим легко переправил сферу в сетку – 1:1. Вскоре Мармуш снова убежал на свидание с Майером и забил второй раз, но боковой арбитр успел поднять флажок и взятие ворот отменили.

После перерыва навес с углового от Брандта едва не закончился голом – Айнтрахту повезло, что никто из игроков соперника не оказался на подборе. Команды долго играли без моментов, пока на 68-й минуте Мармуш не проверил на бдительность Майера – кипер "шмелей" спас свою команду от реального гола. Попробовал счастья дальним ударом Хуммельс – оооочень неточно.

На 81-й минуте Максу таки удалось вывести Боруссию вперед, головой замкнув навес во вратарскую от Брандта. Юлиан мог не доиграть поединок до конца, пойдя прямой ногой в центре поля на Скири. Арбитр удалил игрока, но под давлением футболистов рефери пошел смотреть VAR и... поменял свое решение, изменив цвет карточки на желтый.

На последней минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота Айнтрахта после падения Байноу-Гиттенса (Кох наступил ему на ногу). Джан с отметки легко переиграл Майера.

Победа принесла Боруссии Д 50 очков и подняла в топ-4 Бундеслиги, Айнтрахт с 40 баллами остался шестым.

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