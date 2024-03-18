Байер и Боруссия Д положили глаз сразу на трех украинских игроков, сообщает Sport24.

Защитник Динамо внезапно заинтересовал Манчестер Юнайтед – англичане отказались от другого украинца

В сферу интересов немецких грандов попали защитник Динамо Демьян Третьяк и хавбек "бело-синих" Богдан Редушко, а также центрбек Металлиста Кирилл Дегтярь.

Скауты лидеров Бундеслиги наблюдали за игрой футболистов сборной Украины U-17 в матчах элит-раунда отбора на Евро-2024. Там сборная Украины одержала три победы и заняла первое место, завоевав путевку на чемпионат Европы.

Больше всего скаутам пришлась по душе игра центральных защитников Третяка – Дигтяря (на турнире украинцы не пропустили ни одного мяча), а также полузащитника Редушко, который забил два гола в трех матчах. В ближайшее время Байер и Боруссия отправят своих специалистов в Украину, плюс – на Евро, чтобы лучше изучить возможности потенциальных новичков.

К слову, ранее СМИ сообщали об интересе к Третьяку и Дигтяру со стороны Манчестер Юнайтед. Скауты "красных дьяволов" также просматривали украинцев в Греции и планируют вояж в Украину.

Напомним, сейчас в составе юношеских команд Байера и Боруссии Д уже выступают несколько украинских легионеров – Александр Петренко, Артем Степанов и Даниил Кревсун.

Сборная Украины U-17 идеально завершила элит-раунд отбора Евро-2024 – дуэт из Баварии и Байера создал два гола