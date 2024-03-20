Контракт Хуммельса зі "джмелями" розрахований до кінця червня 2024 року, і захисник не має наміру його продовжувати. Про це інформує Bild. Повідомляється, що Матс упевнений у тому, що він більше не витримує темп сучасного футболу, а тому не хоче проґавити слушну мить для завершення кар'єри.

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Останні рішення тренера Борусії Едіна Терзіча також схиляють Матса до завершення кар'єри. Останніми тижнями наставник команди посадив Хуммельса на лаву запасних, надаючи перевагу Ніко Шлоттербеку і Нікласу Зюле, незважаючи на те, що Хуммельс є одним із найкращих (якщо не найкращим) захисників Дортмунда в цьому сезоні.

Хуммельс виступає за BVB з 2019 року. У нинішньому сезоні Матс провів за Борусію 29 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився трьома голами.

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