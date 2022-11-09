Команда Карло Анчелотти готовится к поединку против Кадиса, который начнется 10 ноября в 22:30. Этот матч станет последним для "сливочных" перед перерывом на ЧМ-2022. Реал отстает от Барселоны на 5 очков, но в случае победы приблизится на расстояние в 2 пункта.

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На тренировке перед матчем с Кадисом Тони Кроос отрабатывал удары по воротам. Чемпион мира-2014 в составе сборной Германии технично клал мячи в угол ворот, не оставляя голкиперам никаких шансов. Андрей Лунин тоже почувствовал на себе мастерство партнера – отчаянный прыжок вратаря не помог ему отбить мяч.

Напомним, травма Тибо Куртуа подарила 23-летнему украинцу редкий шанс на игровую практику в Реале. Андрей Лунин сыграл 6 поединков подряд, в которых пропустил 4 гола.

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