Журналісти дали оцінку кожному гравцеві першої команди мадридців. Найбільше (9) отримали Вінісіус Жуніор, Феде Вальверде й Тоні Кроос. Найгіршими визнали Маріано Діаса та Едена Азара – по 1 балу. Тібо Куртуа поставили 5, а Андрію Луніну – 7.

Лунін отримав майстер-клас від чемпіона світу – відео

"Лунін виконав роль заміни Куртуа. Травма бельгійця змусила його опинитись у центрі уваги. Він добре себе проявив у важливих матчах, наприклад в Ель Класіко (перемога "бланкос" 3:1 – прим.), та продемонстрував, що може бути гарантованим запасним воротарем", – йдеться у статті MD.

Цього сезону Андрій провів 6 поспіль ігор за Реал, у яких пропустив 4 голи та здійснив аж 13 сейвів.

Реал втримав важку перемогу над Кадісом – гол екс-карпатівця ледь не зіпсував тріумфальне повернення Крооса