Форвард Шахтера Даниил Сикан на своей странице в социальной сети Instagram сообщил о женитьбе с девушкой Татьяной. Пара расписалась еще 18 апреля, однако только сейчас рассказала о радостном событии.

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22-летний футболист выложил романтические фото с невестой, подписав их лаконичной фразой: "Люблю тебя. 18.04.23".

Напомним, в текущем сезоне Сикан провел за Шахтер 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 2 ассиста. Футболист является лучшим голеадором "горняков" в чемпионате Украины.

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