Форвард Шахтаря Данило Сікан на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram повідомив про одруження з дівчиною Тетяною. Пара розписалась ще 18 квітня, однак лише зараз розповіла про радісну подію.

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22-річний футболіст виклав романтичні фото з нареченою, підписавши їх лаконічною фразою: "Люблю тебе. 18.04.23".

Нагадаємо, у поточному сезоні Сікан провів за Шахтар 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 8 голів і віддав 2 асисти. Футболіст є найкращим голеадором "гірників" у чемпіонаті України.

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