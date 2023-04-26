Андрей Лунин вышел на поле впервые с 15 февраля. В действиях украинца была заметна нервозность. Показательный момент случился уже на 9-й минуте, когда наш вратарь не разобрался в простой ситуации. Долго думал, что делать с мячом, хотя Модрич просил сыграть на открытого Милитао. Андрей выбрал противоположный фланг, где у хозяев было количественное преимущество. В конце концов, мадридцы не сумели выйти из-под прессинга, поэтому Лунин банально выбил мяч в аут.

А потом посыпались голы. Если во время первого взятия ворот у украинца не было никаких шансов, то второй мяч Кастельяноса заставил испанские СМИ усомниться в его мастерстве. Спикер радио Onda Cero и ESPN Алексис Мартин-Тамайо Бласкес, более известный как Mister Chip, считает, что Куртуа сыграл бы надежнее: "Лунин в 16 матчах за Реал оставил ворота на замке всего 4 раза. У него больше пропущенных мячей (на тот момент 17 – шт.), чем проведенных матчей (16). Он неплохой голкипер. На самом деле я считаю, что он хороший вратарь. Но вы можете увидеть, что делает Куртуа. Против Челси у него было несколько похожих моментов. И бельгиец выручил".

Покер одноклубника Цыганкова в ворота Лунина в видеообзоре матча Жирона – Реал – 4:2

Сайт поклонников Реала Defensa Central защищает нашего "портеро". Мол, не надо требовать от него быть вторым Куртуа. "Лунин расплачивался за ошибки в обороне. Первые три гола – удары в упор или выход сам на сам. Обвинять украинца – несправедливо. Однако в эпизоде с четвертым мячом Кастельяноса он не пошел на перехват. В похожие вечера сложно не переоценить важность Куртуа ", – отмечает издание. Лунину поставили четверку. Меньший балл только в двух – Милитао и Начо (3). Бразилец, к слову, провел худший матч в Реале, провалившись во всех результативных атаках Жироны. Регулярно терял позицию, проигрывал дуэли Тати.

Мадридская газета AS оказалась менее снисходительной к киперу сборной Украины. Журналист Серхио Лопес де Висенте подверг критике Лунина в материале "Куртуа не имеет тени". Заверив, что скоро Андрею придется определяться. "Лунин хочет, но не может. Матчи ускользают из его рук. Да еще и удача отвернулась. Безупречный профессионал, один из тех, кто никогда не жаловался Анчелотти, получил шанс на Монтиливи из-за форс-мажора... однако не укрепил свои позиции. Проблема в том, что в ситуации Лунина это было необходимо". По его мнению, Андрей мог сделать больше во время второго и четвертого голов.

"С контрактом до 2024 года – это лето станет решающим. Клубу и игроку придется сесть и принять решение: переподписать контракт или искать трансфер, чтобы не разрешить ему уйти через год, не оставив ни одного евро в казне. Именно Лунин должен решить, хочет ли он продолжать работать в тени Куртуа... или набираться опыта в другом месте. Зимой он мог перейти в Аякс, но решил остаться. В нидерландском клубе оказался Рулли. Вскоре ситуация повторится, и у Мадрида тоже будет слово: решение искать нового резервиста – уже на столе", – подчеркивает обозреватель.

Marca тоже сосредоточилась на украинцу: "Нужно говорить о Лунине. Он очень хороший вратарь, но пребывание в тени Куртуа, наверное, плохо повлияло бы на психику кого-либо. Украинец обладает всеми необходимыми качествами, однако его второстепенная роль настолько очевидна, что это повышает давление к тропосфере, когда нужно заменить бельгийца. Возможно, пора позволить ему проявить себя за пределами Бернабеу". Рупор испанской печати оставил Лунина без оценки. Похожая судьба постигла еще 7 игроков Реала.

На фоне очередной полемики с Луниным значительно меньшим вниманием СМИ может похвастаться Виктор Цыганков. Последнему Marca поставила единицу по трехбалльной шкале. Лучшими в составе каталонцев признали кантерано Барсы Ориоля Ромеу и исторического бомбардира Кастельяноса. Витя ничем особенным в атаке не отличился, однако самоотверженно работал на обескровленную травмами команду. Да еще и на необычной позиции – в центре поля. Lesportiu называет его выступление приемлемым, несмотря на "не лучший вечер".

В общем, пресса у Цыганкова – традиционно хорошая. Прежде всего, из-за эффектных действий против Тони Крооса и довольно неплохого прессинга. Именно благодаря давлению Виктора на несчастного Милитао "бело-синие" заработали угловой, вылившийся в четвертый мяч. Снова выразил свое восхищение воспитанником Динамо известный каталонский аналитик Radio Marca Рохер Барнилс: "Было заметно, что на новой позиции он чувствует себя комфортно. Помогал разыгрывать "через третьего", качественно выходил из-под прессинга, хорошо заполнял пространство. Очень целостный матч".

I amb la figura de l’ucrainès ens hi aturem un petit moment, ja que, amb aquesta nova posició, va donar símptomes de sentir-s’hi ben còmode. Descàrregues com a tercer home, sortides de pressió amb molta qualitat, trepitjar més àrea. Partit molt complert. https://t.co/gU2qLbVDtL — Roger Barnils (@rogerbarnils) April 26, 2023

В соцсетях Виктором восхищаются, а Лунина критикуют.

"Мадрид без Куртуа выглядит как Арентейро (клуб из 4 дивизиона – прим). Лунин не поймал бы даже такси".

El Madrid sin Thibaut Courtois es como el Arenteiro. Lunin no para ni taxis. —  (@edelvigio) April 25, 2023

"Лунин – это Гави у фанатов Реала. Очень переоценен".

Lunin is the Gavi of Real Madrid fans.

Very overrated. — Godwin Ogechukwu (@GodwinStrings) April 25, 2023

"Несмотря на грубые ошибки Милитао, Лунин – это ноль надежности. Он не голкипер для Мадрида, даже не второй".

Independientemente del error grosero de Militao, Lunin es seguridad ZERO. No es portero para el Madrid, ni de segundo. — Lobo (@LucasLinero) April 25, 2023

"Цыганков – культовый футболист".

Tsygankov es jugador de culto — dani ♡ (@DanielaFdz19) April 25, 2023

"Модрич и Кроос танцевали под дудку Цыганкова и Коуту".

Modric y kroos los estan bailando "tsygankov" y "couto" — valverdismo (@Yorlin02580145) April 25, 2023

"Жирона подписала Виктора Цыганкова за 5 миллионов. Один из самых больших талантов Украины вместе с Мудриком. Прямо сейчас – хороший не тот игрок, что в Челси".

El Girona fichó a Viktor Tsygankov por 5M, una de las promesas de Ucrania junto a Mudryk. De momento, el bueno no es el del Chelsea — Kil (@kiliancab) April 25, 2023

Жирона разбила Реал – Цыганков издевался над звездами Мадрида, но запорил ассист вратаря, Лунин выдал 76-летний антирекорд