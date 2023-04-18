Юрченко женился: стильные кадры
20:59 - Читати українською
Атакующий полузащитник Ворсклы Владлен Юрченко официально покончил с холостяцкой жизнью.
29-летний украинец в своему Instagram сообщил, что в марте обручился со своей девушкой Кристиной. Пара уже несколько лет была в отношениях.
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Церемония прошла 20 марта 2023 года. Владлен восстанавливается от разрыва мениска, из-за чего вылетел до конца текущего сезона.
Напомним, Юрченко вернулся в Украину в сентябре 2022 года. За Ворсклу успел наиграть 15 поединков, в которых отличился всего одним голом и одним ассистом.
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