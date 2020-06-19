Лучший бомбардир Первой лиги оказался не нужен своей команде

Один из лидеров второго по силе дивизиона – Ингулец – разорвал соглашение со своим форвардом Александром Акименко.

Нападающий Ингульца Александр Акименко покидает команду из Петрово, сообщает официальный сайт клуба.

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34-летний форвард – лучший действующий бомбардир Первой лиги за всю историю турнира (106 голов). Для Акименко, который выступал за Ингулец с лета 2017 года, решение клуба о расторжении контракта оказалось довольно неожиданным. Игрок, который в текущем сезоне сумел лишь дважды отличиться в воротах соперника, получил статус свободного агента.

Напомним, за время выступлений за команду Сергея Лавриненко Александр стал финалистом Кубка Украины (2019) и лучшим снайпером Первой лиги (2018). Основную часть карьеры форвард провел в алчевской Стали. Также защищал цвета донецкого Металлурга, Гелиоса и Зирки.

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