Найкращий бомбардир Першої ліги виявився не потрібний своїй команді

Один з лідерів другого за силою дивізіону – Інгулець – розірвав угоду зі своїм форвардом Олександром Акименком.

Нападник Інгульця Олександр Акименко покидає команду з Петрового, повідомляє офіційний сайт клубу.

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34-річний форвард – найкращий чинний бомбардир Першої ліги за всю історію турніру (106 голів). Для Акименка, який виступав за Інгулець з літа 2017 року, рішення клубу про розірвання контракту виявилося доволі несподіваним. Гравцю, який у поточному сезоні зумів лише двічі відзначитись у воротах суперника, надано статус вільного агента.

Нагадаємо, за час виступів за команду Сергія Лавриненка Олександр став фіналістом Кубка України (2019) та найкращим снайпером Першої ліги (2018). Основну частину кар'єри форвард провів в алчевській Сталі. Також захищав кольори донецького Металурга, Геліоса і Зірки.

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