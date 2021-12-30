"Я ушел, потому что чувствовал, что мне нужен новый вызов. Я провел там три с половиной года, и все время говорил, что хочу попасть на Запад. Появилась возможность: пришло предложение от Манчестер Сити и Штутгарта. Я не хотел опоздать на этот поезд. Мирча Луческу сказал, что поможет мне уехать, хотя он хотел бы, чтобы я остался еще на год. Это было непростое решение.

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Манчестер Сити тогда предложил мне хороший контракт, их предложение было лучше, чем то, что давал Штутгарт, в том числе и для Шахтера. Я попросил Рината Ахметова отпустить меня в Германию, потому что Штутгарт был чемпионом, он раз выиграл титул. Манчестер Сити не был такой командой, как сегодня. Я принял хорошее решение, но было бы лучше остаться с Мирчей Луческу в Шахтере", – поделился Марика в комментарии Gazeta Sporturilor.

Напомним, нападающий выступал за Шахтер с 2004 по 2008 годы, после чего перебрался в Штутгарт.

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