"Я пішов, бо відчував, що мені потрібен новий виклик. Я провів там три з половиною роки, і весь час говорив, що хочу потрапити на Захід. З'явилася можливість: прийшла пропозиція від Манчестер Сіті і Штутгарта. Я не хотів спізнитися на цей поїзд. Мірча Луческу сказав, що допоможе мені виїхати, хоча він хотів би, щоб я залишився ще на рік. Це було непросте рішення.

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Манчестер Сіті тоді запропонував мені хороший контракт, їхня пропозиція була краще, ніж те, що давав Штутгарт, в тому числі і для Шахтаря. Я попросив Ріната Ахметова відпустити мене до Німеччини, тому що Штутгарт був чемпіоном, він як раз виграв титул. Манчестер Сіті ні такою командою, як сьогодні. Я прийняв гарне рішення, але було б краще залишитися з Мірчею Луческу в Шахтарі", – поділився Маріка у коментарі Gazeta Sporturilor.

Нагадаємо, нападник виступав за Шахтар з 2004 по 2008 роки, після чого перебрався до Штутгарта.

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