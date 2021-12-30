Два украинских гранда – Динамо и Шахтер – планируют начать борьбу за вингера Лиэля Абаду.

19-летний игрок Маккаби Петах-Тиква Лиэл Абада попал на радары Динамо и Шахтера. Один из отечественных клубов готов подписать игрока в ближайшее время, утверждает sport5.co.il.

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Владелец израильтян недавно заявил, что Абада присоединится к команде, которая будет играть в Лиге Европы. Издание утверждает, что игрока приобретет Шахтер или Динамо, а Маккаби получит за трансфер около 5 млн евро. Сейчас ведутся переговоры.

К слову, Лиэл в 13 матчах текущего чемпионата Израиля забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Абада также играет за молодежную сборную своей страны. Transfermarkt оценивает его в 1,6 млн евро.

Заметим, что атакующий хавбек считается одним из самых больших талантов Маккаби после Манора Соломона, который в 2019-м перебрался в Шахтер. Таким образом, Лиэл Абада может повторить судьбу своего соотечественника и выступать в УПЛ.

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