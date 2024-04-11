Бывший форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский рассказал о знаменитой истории, когда он пришел на презентацию Олега Блохина в халате.

“Все знают, какой я нормальный и адекватный человек. Если бы я знал тогда, что это вызовет такой резонанс, столько мемов и столько шуток из-за этого халата...

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Конечно я бы лучше опоздал на минуту или там на 30 секунд, забежал бы быстро что-то накинул. Я просто не придал этому значения, не думал, что так все развернется", – поделился Милевский в своем Telegram-канале.

Заметим, что это произошло в сентябре 2012 года, когда Олег Блохин возглавил киевское Динамо. Тогда Артем пришел на командные сборы в халате, чем попал в немилость новому главному тренеру.

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