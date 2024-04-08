“Драка с Алиевым? Никакой драки вообще не было. Я и Артем с ним встретились во ”Французском квартале“ в кафе ”128“ уже после выписки. Мы хотели снять совместный контент и пригласить Алиева на стрим на твич. Мы с ним посидели в нормальной атмосфере, без рукоприкладства.

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Единственный момент, когда я хотел снять встречу Артема с Алиевым, то Саня сказал: "Х*ли ты меня снимаешь?!". Я убрал телефон. Потом в кафе мы встретили военного с протезом, я снял этот момент, но Алиев уже ничего не говорил. Возможно, Алиев меня ревнует к Милевскому, ведь они много лет дружили, а сейчас Артем проводит больше времени со мной.

Я впервые в жизни услышал, что чем-то обидел Алиева, из его эфира. До этого момента у нас не было никаких недоразумений и конфликтов. Более того, он меня благодарил за то, что я помог Тёме пройти реабилитацию, жал руку и говорил спасибо. Потому что никто из окружения Милевского не мог уговорить его лечь в больницу.

Что произошло потом? Честно, не знаю. Наверное, он обиделся на Артема за его интервью Волошину, где тот сказал, что со стороны Саши было глупо выносить в прессу о его проблеме. Алиев не смотрел полное интервью и неправильно его интерпретировал. Возможно, подумал, что это я виноват и надоумил Артема такое сказать. Но Артем все сказал правильно.

Его семья, мама, папа, сестра, находятся в Беларуси. Представьте, как они переживали, читая, что их сын находится в коме в реанимации. Я их успокоил и сказал, что все под контролем, Артем в больнице под наблюдением профессиональных врачей. Ну вот зачем Алиев это сделал? Я же не выносил это в прессу и не пиарился на проблемах Артема. В итоге Алиев так ничего и не понял, и заблокировал Артема во всех соцсетях.

Не пробовали решить конфликт? Я звонил ему несколько раз, даже на Прощеное воскресенье звонил. Говорю: "Саня, если я тебя чем-то обидел – прости меня. Разблокируй Артема и помиритесь в конце концов". Он сказал: "Бог простит, и я прощаю". Мы закончили разговор на нормальной ноте. Проходит несколько дней, и он снова начинает говорить обо мне гадости.

Я очень хочу, чтобы кенты помирились. Люди хотят видеть их вместе, есть очень много фанатов Мили и Алиева. Я готов даже пожертвовать собой ради их дружбы", – поделился Третьяк в интервью Украинскому футболу.

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