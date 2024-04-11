Колишній форвард Динамо та збірної України Артем Мілевський розповів про знамениту історію, коли він прийшов на презентацію Олега Блохіна у халаті.

"Всі знають, яка я нормальна та адекватна людина. Якби я знав тоді, що це викличе такий резонанс, стільки мемів і стільки жартів через цей халат...

"Алієв мене ревнує": друг Мілевського – про гучний конфлікт та спроби примирити "кентів"

Звісно я б краще запізнився на хвилину чи там на 30 секунд, забіг би швидко щось накинув. Я просто не надав цьому значення, не думав, що так усе розгорнеться", – поділився Мілевський у своєму Telegram-каналі.

Зауважимо, що це відбулось у вересні 2012 року, коли Олег Блохін очолив київське Динамо. Тоді Артем прийшов на командні збори в халаті, чим потрапив у немилість новому головному тренеру.

Як Мілевський вбивав власну кар'єру – історія злету і падіння