Лучкевич: Шаран дал мне задание, чтобы Исмаили как можно меньше было видно на поле

Полузащитник Александрии Валерий Лучкевич считает, что его команда могла добиться положительного результата в выездном матче против Шахтера.

"Мы встречались с соперником европейского уровня, было очень интересно проверить на их фоне свои силы, понять, на каком этапе мы сейчас находимся. В первом тайме допустили ошибки, Шахтер забил. Там был какой-то сумбур – выбили мяч прямо на ногу Мораесу. Так получилось.

Шаран нашел позитив в поражении от Шахтера

После перерыва пошла открытая игра, у нас было три очень хороших шанса, где могли забивать. Если бы мы реализовали эти моменты, возможно, игра сложилась бы по-другому.

Сначала Владимир Богданович дал мне задание, чтобы Исмаили как можно меньше было видно на поле. Я пытался выполнить просьбу тренера. А насколько это удалось – пусть решают болельщики и эксперты.

Шахтер и Динамо, дальше – пропасть, падение Ворсклы, перфоманс Шведа: итоги 19-го тура УПЛ

В Александрии замечательный коллектив, меня приняли очень хорошо. Спасибо ребятам, что поддерживают и помогают", – цитирует Лучкевича terrikon.com