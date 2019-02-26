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Лучкевич: Шаран дал мне задание, чтобы Исмаили как можно меньше было видно на поле

21:37 47 Читати українською
Лучкевич: Шаран дал мне задание, чтобы Исмаили как можно меньше было видно на поле
Валерий Лучкевич (справа) / ФК Шахтер

Полузащитник Александрии Валерий Лучкевич считает, что его команда могла добиться положительного результата в выездном матче против Шахтера.

"Мы встречались с соперником европейского уровня, было очень интересно проверить на их фоне свои силы, понять, на каком этапе мы сейчас находимся. В первом тайме допустили ошибки, Шахтер забил. Там был какой-то сумбур – выбили мяч прямо на ногу Мораесу. Так получилось.

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После перерыва пошла открытая игра, у нас было три очень хороших шанса, где могли забивать. Если бы мы реализовали эти моменты, возможно, игра сложилась бы по-другому.

Сначала Владимир Богданович дал мне задание, чтобы Исмаили как можно меньше было видно на поле. Я пытался выполнить просьбу тренера. А насколько это удалось – пусть решают болельщики и эксперты.

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В Александрии замечательный коллектив, меня приняли очень хорошо. Спасибо ребятам, что поддерживают и помогают", – цитирует Лучкевича terrikon.com

Украина19 тур

Шахтер - Александрия: Понедельник 25 февраля 2019

Шахтер
Матч окончен
2 : 0
Александрия
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