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Лучкевич: Шаран дав мені завдання, щоб Ісмаїлі якомога менше було видно на полі

21:37 65 Читать на русском
Лучкевич: Шаран дав мені завдання, щоб Ісмаїлі якомога менше було видно на полі
Валерій Лучкевич (праворуч) / ФК Шахтар

Півзахисник Олександрії Валерій Лучкевич вважає, що його команда могла здобути позитивний результат у виїзному матчі проти Шахтаря.

"Ми зустрічалися з суперником європейського рівня, було дуже цікаво перевірити на їхньому тлі свої сили, зрозуміти, на якому етапі ми зараз знаходимося. У першому таймі допустили помилки, Шахтар забив. Там був якийсь сумбур – вибили м'яч прямо на ногу Мораєсу. Так вийшло.

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Після перерви пішла відкрита гра, у нас були три дуже хороших шанси, де могли забивати. Якби ми реалізували ці моменти, можливо, гра склалася б по-іншому.

Спочатку Володимир Богданович дав мені завдання, щоб Ісмаїлі якомога менше було видно на полі. Я намагався виконати прохання тренера. А наскільки це вдалося – нехай вирішують вболівальники та експерти.

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В Олександрії чудовий колектив, мене прийняли дуже добре. Спасибі хлопцям, що підтримують і допомагають", – цитує Лучкевича terrikon.com

Україна19 тур

Шахтар - Олександрія: Понеділок 25 лютого 2019

Шахтар
Матч завершено
2 : 0
Олександрія
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Валерій Лучкевич Валерій Лучкевич Олександрія Олександрія Шахтар - Олександрія
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