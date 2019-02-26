Лучкевич: Шаран дав мені завдання, щоб Ісмаїлі якомога менше було видно на полі

Півзахисник Олександрії Валерій Лучкевич вважає, що його команда могла здобути позитивний результат у виїзному матчі проти Шахтаря.

"Ми зустрічалися з суперником європейського рівня, було дуже цікаво перевірити на їхньому тлі свої сили, зрозуміти, на якому етапі ми зараз знаходимося. У першому таймі допустили помилки, Шахтар забив. Там був якийсь сумбур – вибили м'яч прямо на ногу Мораєсу. Так вийшло.

Шаран знайшов позитив у поразці від Шахтаря

Після перерви пішла відкрита гра, у нас були три дуже хороших шанси, де могли забивати. Якби ми реалізували ці моменти, можливо, гра склалася б по-іншому.

Спочатку Володимир Богданович дав мені завдання, щоб Ісмаїлі якомога менше було видно на полі. Я намагався виконати прохання тренера. А наскільки це вдалося – нехай вирішують вболівальники та експерти.

Шахтар і Динамо, далі – прірва, падіння Ворскли, перфоманс Шведа: підсумки 19-го туру УПЛ

В Олександрії чудовий колектив, мене прийняли дуже добре. Спасибі хлопцям, що підтримують і допомагають", – цитує Лучкевича terrikon.com