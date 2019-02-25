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Шаран нашел позитив в поражении от Шахтера

25 февраля 23:36 21 Читати українською
Шаран нашел позитив в поражении от Шахтера
Владимир Шаран / ФК Шахтер

Наставник Александрии Владимир Шаран пообщался с журналистами после поражения своей команды донецкому Шахтеру (0:2) в матче 19-го тура УПЛ.

"Мне кажется, лучше сразу сыграть против лидера, можно увидеть, чего не хватает команде. Замечательно, что мы сыграли в Харькове, газон здесь в отличном состоянии.

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Думаю, игра понравилась болельщикам, было много моментов у обеих команд. Мы не закрывались глубоко в обороне, пытались в средней зоне встречать соперника. Только левый фланг немного выпал, поэтому была замена в перерыве. В общем я доволен физической подготовкой. Но с такими командами нужно реализовывать моменты, чтобы держать матч в напряжении.

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Чего не хватает команде могу сказать только на теоретическом занятии. У нас не очень техничная команда, но мы не играли в бей-беги, пытались играть в футбол. Но нам не хватает техники. У Марлоса, у Тайсона очень трудно отобрать мяч. Мы тактически действовали правильно и физически действовали правильно. Благодарен ребятам за игру", – заявил Шаран в эфире Футбол 1.

Отметим, что Шахтер победил Александрию благодаря голам Тайсона и Жуниора Мораеса в первом тайме.

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Украина19 тур

Шахтер - Александрия: Понедельник 25 февраля 2019

Шахтер
Матч окончен
2 : 0
Александрия
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