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Лучи: Не могу назвать точную дату, когда VAR заработает в Украине

14:17 5 Читати українською
Лучи: Не могу назвать точную дату, когда VAR заработает в Украине
Лучано Лучи / соцсети

Председатель комитета арбитров ФФУ Лучано Луче прокомментировал ситуацию с введением системы VAR в украинском футболе.

"Все зависит от даты прибытия оборудования. После чего обязательны шаги, которых требует от нас ФИФА и которые мы должны сделать. Главный футбольный орган будет проверять нашу работу каждые три месяца.

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Мы должны готовить видеоматериалы и брать их из конкретных моментов, которые будут иметь место в украинском чемпионате. Сейчас я не могу назвать точную дату, когда система VAR заработает в Украине. Я только могу верить и надеяться, что это произойдет в ближайшем будущем", – цитирует Лучи официальный сайт ФФУ.

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Теги
ФФУ Комитет арбитров ФФУ Лучано Лучи Видеоассистент арбитра (VAR)
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