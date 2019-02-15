4 камбэка на двоих, или Английские арбитры как клуб напыщенных идиотов: реакция соцсетей на матчи Динамо и Шахтера в ЛЕ

Динамо и Шахтер стартовали в раунде плей-офф Лиги Европы с двух результативных ничьих, но киевляне имеют гораздо больше повода для радости.

Динамо расписало боевую ничью с Олимпиакосом, а Шахтер на своем поле с аналогичным счетом спасся против Айнтрахта. Благодаря двум голам на выезде киевский клуб имеет хорошие шансы пробиться в следующий раунд. Зато Шахтеру точно придется забивать в гостях и думать, как не пропустить без дисквалифицированных Степаненко и Кривцова. "Футбол 24" собрал реакцию соцсетей на дебютные еврокубковые поединки наших грандов в новом году.

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Команда Хацкевича напомнила комментатору каналов "Футбол 1" / "Футбол 2" Роберто Моралесу сборную Украины на Евро-2016: "Динамо играет флангами, в первую очередь через Цыганкова и Вербича, для соперников они главная цель противодействия, ключевая угроза. По центру же против "Оли" было никак, вообще никак. Напомнило сборную Украины на Евро-2016. Бурда сейчас очень силен ".

Зато Шахтеру, по мнению Моралеса, во Франкфурте будет даже лучше без удаленного Степаненко: "Есть Тайсон и Исмаили, которые делают 50-70 процентов голов. Остальные Мораеш с Марлосом, но последний сегодня никак не сыграл. Без Кривцова будет трудно, а без Степы только лучше. В темповом футболе против "орлов" нечего ловить, только рваный ритм, когда вылезает настоящая квалификация опорников и центрбеков немцев, там есть персонажи, которых бы Александрия даром не взяла бы ".

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Блогер Кирилл Крыжановский считает, что Динамо должно проходить Олимпиакос, а новичку киевлян Франу Солю будет сложно влиться в игровой ансамбль: "Этого соперника можно и нужно проходить. Но не факт, что в следующий раз они дважды не забьют в пустые ворота. Минимизация ошибок в обороне и максимальная активность обоих флангов не на протяжении 25-ти, а хотя бы 70-ти минут, дадут Динамо хорошие шансы в домашнем матче.

При такой игре Солю будет сложно вписаться в структуру действий команды. Но не будем забывать, что это был матч на выезде в плей-офф еврокубков ".

Футбольный менеджер Александр Ольшанецкий жалуется на индивидуальные ошибки игроков Динамо: "С первых минут киевляне применили высокий прессинг, чем озадачили хозяев. Сюрприз от Александра Хацкевича был на столько неожиданным, что казалось Динамо схватило за жабры греков так сильно, что не отпустит пока не выпустит с них весь дух. Увы, досадная череда персональных ошибок привела к быстро пропущенному голу. Ко второму тоже... ".

Журналист Роман Бебех: "2:2 в обоих матчах – очень неплохой результат по ходу игры. Главное, что интрига жива. Но Айнтрахт – это не Олимпиакос".

2:2 в обох матчах - дуже непоганий результат по ходу гри. Головне, що інтрига жива — Роман Бебех (@roman_bebekh) 14 лютого 2019 р.

Блогер Михаил Смоловой отметил проблемы киевлян в наступательных действиях: "В атаке вековая печаль, но вряд ли это было секретом и загадкой, что будет именно так...".

"Опять неубедительна середина поля киевлян. В короткий пас – ничего не получалось. Первая длинная передача привела к голу. Шапаренко просто выпал из игры. Привет всем, кто увидел в Коле зимой прогресс. Его замена напрашивалась еще в перерыве", – отмечает блогер Сергей Тищенко.

Экс-хавбек сборной Украины, а ныне эксперт на телевидении Евгений Левченко выделил в игре Шахтера совсем неожиданного исполнителя: "Откровенно, Коваленко сегодня хорошо сыграл! 2:2 – справедливый результат. Еще не все потеряно! Уверен".

Откровенно, Коваленко сегодня хорошо отыграл! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 14 лютого 2019 р.

Возможно, для кого-то это будет неожиданностью, но Динамо и Шахтер сделали четыре камбэка за два матча. Соцсети отмечают характер украинских клубов.

Характер українських клубів



4 камбеки за 2 матчі — Serhiy Herts (@serhiy_herts) 14 лютого 2019 р.

Журналист Евгений Зинченко намекает на несправедливое удаление Тараса Степаненко: "Английские арбитры – это как минимум малопонятная субкультура, а как максимум клуб напыщенных идиотов".

англійські арбітри це як мінімум малозрозуміла субкультура, а як максимум клуб пихатих ідіотів — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 14 лютого 2019 р.

"Брутальный футбол" делает прогноз, который точно понравится украинским фанатам.