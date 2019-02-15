УЕФА оценил дебют VAR в Лиге чемпионов

Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти оценил работу видеоасистента в матчах плей-офф Лиги чемпионов.

"Я очень доволен тем, как был реализован VAR. Технология сработала великолепно, судьи отработали на очень высоком уровне. Это показало всю ту работу, которую мы проделали.

УЕФА объявил, в каких случаях будет использоваться VAR в Лиге чемпионов

В матче между Аяксом и Реалом судья увидел, что игрок Аякса находился в офсайде и мешал вратарю, не давая поэтому играть. Главное, что рефери принял верное решение. Точность в этом случае важнее скорости. Но мы хотим быть как можно более эффективными и постараемся улучшить систему в дальнейшем. Это очень непростая ситуация, когда VAR должен был проверить две возможные ситуации офсайда", – цитирует Розетти официальный сайт УЕФА.

Реал на выезде победил Аякс: фантастический матч амстердамцев, чемпионский характер "бланкос" и противоречивый арбитраж