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УЕФА оценил дебют VAR в Лиге чемпионов

11:17 49 Читати українською
УЕФА оценил дебют VAR в Лиге чемпионов
Дебют VAR в Лиге чемпионов / Фото Scroll

Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти оценил работу видеоасистента в матчах плей-офф Лиги чемпионов.

"Я очень доволен тем, как был реализован VAR. Технология сработала великолепно, судьи отработали на очень высоком уровне. Это показало всю ту работу, которую мы проделали.

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В матче между Аяксом и Реалом судья увидел, что игрок Аякса находился в офсайде и мешал вратарю, не давая поэтому играть. Главное, что рефери принял верное решение. Точность в этом случае важнее скорости. Но мы хотим быть как можно более эффективными и постараемся улучшить систему в дальнейшем. Это очень непростая ситуация, когда VAR должен был проверить две возможные ситуации офсайда", – цитирует Розетти официальный сайт УЕФА.

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Аякс - Реал Мадрид: Среда 13 февраля 2019

Аякс
Матч окончен
1 : 2
Реал Мадрид
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Теги
Лига чемпионов УЕФА Видеоассистент арбитра (VAR) Роберто Розетти Аякс - Реал Мадрид
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