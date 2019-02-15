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Лучі: Не можу назвати точної дати, коли VAR запрацює в Україні

14:17 10 Читать на русском
Лучі: Не можу назвати точної дати, коли VAR запрацює в Україні
Лучано Лучі / соцмережі

Голова комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі прокоментував ситуацію з запровадженням системи VAR в українському футболі.

"Усе залежить від дати прибуття обладнання. Після чого є обов'язкові кроки, яких вимагає від нас ФІФА та які ми маємо зробити. Головний футбольний орган буде перевіряти нашу роботу кожні три місяці.

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Ми повинні готувати відеоматеріали й брати їх із конкретних моментів, які матимуть місце в українському чемпіонаті. Наразі я не можу назвати точну дату, коли система VAR запрацює в Україні. Я тільки можу вірити й сподіватися, що це станеться в найближчому майбутньому", – цитує Лучі офіційний сайт ФФУ.

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Теги
ФФУ Комітет арбітрів ФФУ Лучано Лучі Відеоасистент арбітра (VAR)
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