"Комментировать судейство не буду. Для этого есть комитет арбитров. Нам запрещено говорить о судействе.

Олимпик предлагает судейскую революцию в УПЛ – вотум недоверия Лучи, борьба с манипуляциями и собственный пул арбитров

Хотелось бы, чтобы председатель комитета (Лучано Лучи, – прим.) после каждого тура выходил и объяснял.

Хорошо ли Лучи делает свою работу? Это прерогатива федерации футбола. Нам ничего это комментировать. Есть руководители, которые принимали его на работу – они и должны давать ответ. Если бы это была прерогатива клубов, то мы бы сами решали, кого назначить", – сказал Оганов в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, украинский футбол всколыхнула реакция Владислава Гельзина на отмену гола его команды в ворота Шахтера. Президент Олимпика после матча ворвался в эфир с брутальными оскорблениями в адрес судей, Лучано Лучи, каналов "Футбол", его экспертов и журналистов, а потом решил устроить настоящую революцию в украинском футболе, коллективно выразив недоверие председателю комитета арбитров.

Революция Гельзина невозможна: Лучи рассказал о правилах организации арбитража