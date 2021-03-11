"Нам запрещено говорить о судействе": гендиректор Зари призвал Лучи к ответственности
Генеральный директор луганского клуба Станислав Оганов высказался относительно проблем с судейством в украинском футболе.
"Комментировать судейство не буду. Для этого есть комитет арбитров. Нам запрещено говорить о судействе.
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Хотелось бы, чтобы председатель комитета (Лучано Лучи, – прим.) после каждого тура выходил и объяснял.
Хорошо ли Лучи делает свою работу? Это прерогатива федерации футбола. Нам ничего это комментировать. Есть руководители, которые принимали его на работу – они и должны давать ответ. Если бы это была прерогатива клубов, то мы бы сами решали, кого назначить", – сказал Оганов в комментарии изданию Tribuna.
Напомним, украинский футбол всколыхнула реакция Владислава Гельзина на отмену гола его команды в ворота Шахтера. Президент Олимпика после матча ворвался в эфир с брутальными оскорблениями в адрес судей, Лучано Лучи, каналов "Футбол", его экспертов и журналистов, а потом решил устроить настоящую революцию в украинском футболе, коллективно выразив недоверие председателю комитета арбитров.
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