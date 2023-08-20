– Что сегодня, кроме жары, было самым трудным для вашей команды?

– Самыми трудными были ошибки, которые мы сами допустили. Извините за эмоции, я очень зол сейчас после матча… Трудно было переезжать из Бухареста в Одессу, тяжело играть через два дня на третий, но это не оправдание – мы должны были побеждать сегодня.

– После удаления Сироты вы пожалели, что использовали до этого момента все замены?

– В предыдущем матче мы отыграли 120 минут, так что, например, Ярмоленко, Сидорчуку было тяжело продолжать игру, тем более при такой жаре. Они попросили замену, и игроки, вышедшие на поле, должны были добавить и сделать все ради победы. Та ошибка, которую допустил Дячук, – это недопустимо. Наши центральные защитники еще молоды, у них нет достаточно опыта, и они не могут отдавать все силы на поле, которых от них требуют команда и я.

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В то же время отмечу, что Черноморец сегодня сыграл очень организованно, у них была целая неделя, чтобы подготовиться к этому поединку, в отличие от нас. Мы доминировали в первом тайме, у нас было множество моментов, как и во втором тайме тоже доминировали на поле. Соперник играл на контратаках, без позиционных атак, и очень качественно с этим справился. Я не уверен, мне еще нужно посмотреть повтор, но мне кажется, что еще мог быть пенальти в ворота Черноморца.

– Вы на одной из предыдущих пресс-конференций говорили, что не можете приглашать в команду украинских футболистов. Это из-за отсутствия трансферного бюджета или вы просто не видите кандидатов, которые могли бы усилить вашу команду?

– Мы посмотрим, сейчас мы ищем кандидатов на усиление центра защиты. Я еще должен переговорить с президентом клуба. Сейчас мы даем шансы нашим молодым защитникам, хотя объективно им еще нужно год-два для того, чтобы выйти на тот уровень, который должен соответствовать Динамо (Киев). Нам не очень повезло, потому что мы потеряли Попова – это очень важный футболист для Динамо, но в двух матчах мы не могли на него рассчитывать. Посмотрим, что будет дальше.

– 18 августа был день памяти Виктора Прокопенко, с которым вы работали вместе. Что можете сказать об этом человеке?

– Это фантастический человек, легенда. У меня с ним были хорошие отношения, и я ничего плохого не могу о нем сказать. Он легенда Шахтера и всего украинского футбола, – приводит слова Луческу пресс-служба Динамо.

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