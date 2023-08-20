Первый тайм был за Черноморцем благодаря бильярдному удару Авагимяна. Динамо отыгралось на старте второго – Ярмоленко оформил дебютный мяч с игры после возвращения. Штогрин вернул одесситам преимущество, хотя здесь следует поблагодарить Дячука, который рукой подправил мяч в свои ворота.

Черноморец дожал Динамо в ураганном матче УПЛ – Сидорчук с Ярмоленко не перекрыли удаление и новую комедию ошибок

Сидорчук вернул равные цифры на табло, но последнее слово все же было за Черноморцем. Ужасом Динамо стал "джокер" Самсон Иеде – нигериец сначала посадил на вторую желтую Сироту, а в компенсированное время воспользовался удобным пасом Шпорна.