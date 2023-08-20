– Що сьогодні, окрім спеки, було найважчим для вашої команди?

– Найважчими були помилки, яких ми самі припустилися. Вибачте за емоції, я дуже злий зараз після матчу… Важко було переїжджати з Бухареста до Одеси, важко грати через два дні на третій, але це не виправдання – ми мали перемагати сьогодні.

– Після вилучення Сироти чи пошкодували ви, що використали до цього моменту всі заміни?

– У попередньому матчі ми відіграли 120 хвилин, тож, наприклад, Ярмоленку, Сидорчуку було важко продовжувати гру, тим паче за такої спеки. Вони попросили заміну, і гравці, які вийшли на поле, мали додати й мали зробити все заради перемоги. Та помилка, якої припустився Дячук, – це неприпустимо. Наші центральні захисники ще доволі молоді, в них немає достатньо досвіду, і вони не можуть віддавати всі сили на полі, яких від них вимагають команда та я.

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У той же час відзначу, що Чорноморець сьогодні зіграв дуже організовано, вони мали цілий тиждень, аби підготуватися до цього поєдинку, на відміну від нас. Ми домінували в першому таймі, в нас було безліч моментів, як і в другому таймі також домінували на полі. Суперник грав на контратаках, без позиційних атак, і дуже якісно з цим впорався. Я не впевнений, мені ще потрібно подивитися повтор, але мені здається, що ще міг бути пенальті у ворота Чорноморця.

– Ви на одній із попередніх прес-конференцій казали, що не можете запрошувати до команди українських футболістів. Це через відсутність трансферного бюджету або ви просто не бачите кандидатів, які могли би підсилити вашу команду?

– Ми подивимося, зараз ми ще шукаємо кандидатів на підсилення центру захисту. Я ще маю переговорити з президентом клубу. Наразі ми даємо шанси нашим молодим захисникам, хоча, об’єктивно, їм ще потрібно рік-два для того, щоб вийти на той рівень, який має відповідати Динамо (Київ). Нам не дуже пощастило, оскільки ми втратили Попова – це дуже важливий футболіст для Динамо, але в двох матчах ми не могли на нього розраховувати. Подивимося, що буде далі.

– 18 серпня був день пам’яті Віктора Прокопенка, з яким ви працювали разом. Що можете сказати про цю людину?

– Це фантастична людина, легенда. У мене з ним були хороші відносини, і я нічого поганого не можу про нього сказати. Він легенда Шахтаря та всього українського футболу, – наводить слова Луческу прес-служба Динамо.

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